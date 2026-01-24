Şişli'de çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu

Olay yerinde polis ve inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Olay, saat 19.40 sıralarında Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, bir şahıs çöpten malzeme bulmak için konteyneri karıştırdığı sırada ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri içinde çarşaf ve poşet içinde başı kesik ve kadın olduğu değerlendirilen cesedi tespit etti.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor; soruşturma devam ediyor.

ŞİŞLİ'DE BİR ÇÖP KONTEYNERİNDE BAŞI KESİK KADIN CESEDİ BULUNDU