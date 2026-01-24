Şişli'de Çöp Konteynerinde Başı Kesik Kadın Cesedi Bulundu

Şişli Duatepe Mahallesi'nde çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu; polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çalışıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:26
Olay yerinde polis ve inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Olay, saat 19.40 sıralarında Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, bir şahıs çöpten malzeme bulmak için konteyneri karıştırdığı sırada ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri içinde çarşaf ve poşet içinde başı kesik ve kadın olduğu değerlendirilen cesedi tespit etti.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor; soruşturma devam ediyor.

