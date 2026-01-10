Bartın’da Cephane Gibi İş Yerine Baskın: 30 Silah Ele Geçirildi

Bartın’da bir iş yerinde 17 ruhsatsız av tüfeği, 8 kurusıkı ve 5 ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 30 silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:55
Bartın’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, adli tahkikat başlatıldı.

Operasyon ve yasal gerekçe

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’un 13’üncü maddesine muhalefet nedeniyle bir iş yerine baskın düzenledi.

Ele geçirilen silahlar

Operasyonda 17 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 30 silah ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Baskında gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

