Bartın’da Cephane Gibi İş Yerine Baskın: 30 Silah Ele Geçirildi

Bartın’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, adli tahkikat başlatıldı.

Operasyon ve yasal gerekçe

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’un 13’üncü maddesine muhalefet nedeniyle bir iş yerine baskın düzenledi.

Ele geçirilen silahlar

Operasyonda 17 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 30 silah ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Baskında gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

30 ADET ATEŞLİ SİLAHLA YAKALANDI