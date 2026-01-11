Bursa Osmangazi'de 2 Şahıs Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

Operasyonla yakalanan şüpheliler cezaevine gönderildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği ile Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (31), Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (27) ise Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

