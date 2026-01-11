ABD Suriye'de DEAŞ Hedeflerini Vurdu

ABD, CENTCOM açıklamasına göre 19 Aralık'ta Hawkeye Strike Operasyonu kapsamında Suriye genelinde DEAŞ hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi.

CENTCOM: Hawkeye Strike Operasyonu 19 Aralık'ta başlatıldı

ABD ordusu, Suriye genelinde DEAŞ hedeflerine yönelik bir dizi saldırı düzenlendiğini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların 13 Aralık'ta Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde ABD ve Suriye güçlerine yönelik gerçekleştirilen DEAŞ saldırısına yanıt olarak 19 Aralık'ta başlatılan Hawkeye Strike Operasyonu (Şahin Gözü Operasyonu)'nun bir parçası olduğu vurgulandı.

"Bugünkü saldırılar, savaşçılarımıza yönelik radikal terörizmi ortadan kaldırmak, gelecekteki saldırıları önlemek ve bölgedeki Amerikan güçleri ile müttefik güçleri korumak için sürdürdüğümüz çabaların bir parçası olarak Suriye genelinde DEAŞ’ı hedef hedef almıştır. ABD ve koalisyon güçleri, ABD’ye zarar vermek isteyen teröristleri takip etme konusunda kararlılığını sürdürmektedir"

Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun güvenlik tehditlerine karşı harekete geçmeye devam edeceği belirtildi ve "Mesajımız hala güçlü: Savaşçılarımıza zarar verirseniz, adaletten kaçmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, sizi dünyanın herhangi bir yerinde bulup öldüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

