Kütahya Beyaza Büründü: Kütahya-Tavşanlı Yolunda Ulaşım Aksadı

Kütahya'da etkili kar yağışı kenti beyaza bürüdü; Kütahya-Tavşanlı kara yolunda buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazalar ve ulaşım aksaklıkları yaşandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:33
Kütahya beyaza büründü: Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar, kentte güzel manzaralar oluştururken vatandaşlar yağışı sevinçle karşıladı; bazıları ise yağışın artmasını temenni etti.

Kenti etkileyen görünüm ve vatandaş tepkileri

Yoğun kar, özellikle yüksek kesimlerde ve ana arterlerde yaşamı yavaşlattı. Vatandaşlar sokaklarda ve park alanlarında karın keyfini çıkarırken, yetkililerin olası olumsuzluklara karşı uyarılarına da dikkat edildi.

Ulaşımda aksamalar ve kazalar

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar refüje çarparak maddi hasarlı kazalara karıştı. Görüş mesafesinin azalması ve yolun tamamen beyaza bürünmesi nedeniyle birçok sürücü ilerlemekte güçlük çekti.

Sabah saatlerinden itibaren artan yağış özellikle şehirlerarası yollarda trafik akışını yavaşlattı. Sürücülerin çoğu için zorlu geçen anlarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, fakat araçlarda maddi hasar oluştu.

Sürücülere ve çalışmalara ilişkin uyarılar

Yoğun kar ve düşük görüş nedeniyle risk almak istemeyen çok sayıda sürücü, araçlarını emniyet şeridine veya yol kenarındaki uygun alanlara çekerek beklemeyi tercih etti. Kara yolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını bekleyen sürücüler, yolun güvenli hale gelmesinin ardından yola devam edeceklerini belirtti.

Trafik ekipleri, Kütahya-Tavşanlı yolunu kullanacak sürücüleri kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarırken, aşırı hızdan ve ani fren yapmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Kara yolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

