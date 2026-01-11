Manavgat'ta Ocakta Unutulan Fritöz Yangını: İtfaiye ve Polis Seferber Oldu

Manavgat'ta ocakta unutulan yağlı fritöz yangın çıkardı; itfaiye ve polis müdahale etti, ev sahibi balkona atıp söndürdü, ekipler soğutma yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:11
Antalya ekipleri hızla müdahale etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, içinde yağ bulunan fritöz'den çıkan yangın, bölgedeki ekipleri alarma geçirdi. Olay, ilçeye bağlı Milli Egemenlik Mahallesi 9005 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, yangın ihbarı verilen daireye girerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede yangının, ocakta unutulan ve içinde yağ bulunan fritöz'den çıktığı; alevlerin davlumbazı tutuşturduğu belirlendi. Üst katta oturan ev sahibinin fritözü balkona atıp yangını söndürdüğü öğrenildi.

Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra kapsamlı soğutma çalışması yaptı ve gerekli kontrollerin ardından adresten ayrıldı. Yapılan tespitlerde tehlikeli bir durumun olmadığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

