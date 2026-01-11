Erzurum-Artvin Karayolu'nda Buzlanma Kazası: Otomobil Araziye Uçtu

Erzurum-Artvin karayolunda buzlanma nedeniyle kayan otomobil, Tortum gölü kıyısı yakınında araziye uçtu; iş makineleriyle araç kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:38
Kaza Detayları

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen kazada, yoldaki buzlanma nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Tortum gölü kıyısı Erzurum Artvin Karayolunda buzlanmanın etkisiyle yoldan kayan araç araziye girdi.

Kaza, Uzundere ilçesine bağlı balıklı mahallesinde yaşandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ve iş makinalarının desteği ile araç kurtarıldı.

