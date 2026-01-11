Erzurum-Artvin Karayolu'nda Buzlanma Kazası: Otomobil Araziye Uçtu
Kaza Detayları
Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen kazada, yoldaki buzlanma nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Tortum gölü kıyısı Erzurum Artvin Karayolunda buzlanmanın etkisiyle yoldan kayan araç araziye girdi.
Kaza, Uzundere ilçesine bağlı balıklı mahallesinde yaşandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ve iş makinalarının desteği ile araç kurtarıldı.
ERZURUM-ARTVİN KARAYOLUNDA BUZLANMADAN DOLAYI YOLDAN KAYAN OTOMOBİL YOL KENARINA UÇTU.