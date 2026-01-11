Erzincan'da Gece Yarısı Yangın: Karaağaç Mahallesi'ndeki Çantacı Küle Döndü

Erzincan'da Gece Yarısı Yangın: Çantacı Dükkânı Küle Döndü

Karaağaç Mahallesi'nde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi

Erzincan’ın Karaağaç Mahallesi 770. Sokak'ta gece saatlerinde, B.A.'ya ait bir çantacı dükkânında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede işyerinin tamamını sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, kepenk ve camları kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

İlk incelemede, işyerindeki tüm malzemelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, işyeri sahibi büyük maddi zarar gördü.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

