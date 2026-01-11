Erzincan'da Gece Yarısı Yangın: Karaağaç Mahallesi'ndeki Çantacı Küle Döndü

Erzincan Karaağaç Mahallesi'nde B.A.'ya ait çantacı dükkânında gece çıkan yangın işyerini küle çevirdi; can kaybı yok, neden araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:38
Erzincan'da Gece Yarısı Yangın: Karaağaç Mahallesi'ndeki Çantacı Küle Döndü

Erzincan'da Gece Yarısı Yangın: Çantacı Dükkânı Küle Döndü

Karaağaç Mahallesi'nde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi

Erzincan’ın Karaağaç Mahallesi 770. Sokak'ta gece saatlerinde, B.A.'ya ait bir çantacı dükkânında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede işyerinin tamamını sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, kepenk ve camları kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

İlk incelemede, işyerindeki tüm malzemelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, işyeri sahibi büyük maddi zarar gördü.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

ERZİNCAN’DA GECE YARISI YANGIN PANİĞİ: ÇANTACI DÜKKÂNI KÜLE DÖNDÜ

ERZİNCAN’DA GECE YARISI YANGIN PANİĞİ: ÇANTACI DÜKKÂNI KÜLE DÖNDÜ

ERZİNCAN’DA GECE YARISI YANGIN PANİĞİ: ÇANTACI DÜKKÂNI KÜLE DÖNDÜ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum-Artvin Karayolu'nda Buzlanma Kazası: Otomobil Araziye Uçtu
2
Bursa Osmangazi'de 2 Şahıs Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı
3
Kütahya Beyaza Büründü: Kütahya-Tavşanlı Yolunda Ulaşım Aksadı
4
Erzincan'da Gece Yarısı Yangın: Karaağaç Mahallesi'ndeki Çantacı Küle Döndü
5
ABD Suriye'de DEAŞ Hedeflerini Vurdu
6
Manavgat'ta Ocakta Unutulan Fritöz Yangını: İtfaiye ve Polis Seferber Oldu
7
Elazığ’da 23 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları