Bartın'da Kar Felci: 30 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, Mahsur Hastaya Müdahale

Bartın'da kar: 30 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da aralıklarla üç gündür süren kar yağışı, kırsal yaşamı adeta durma noktasına getirdi. İl merkezi ve Ulus ilçesinde toplam 30 köy yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Dağılım olarak il merkezine bağlı 1 köy ile Ulus ilçesine bağlı 29 köy olmak üzere yolların kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle yürütülen karla mücadele çalışmaları, yolların yeniden ulaşıma açılması için gece gündüz sürdürülüyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: "İlimizin yüksek kesimlerinde ciddi bir kar yağışı oldu. Halen devam eden kar yağışı öncesinde gerekli hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Sabah saatlerine kapanan yol sayısı 80’e çıktı ama yürütülen çalışmalarla bu sayıyı 30’a düşürdük. Devam eden yağışla açılan yollar yeniden kapanabiliyor. Ulaşımın sağlanabilmesi için gece gündüz karla mücadelemizi sürdürüyoruz".

Evinde mahsur kalan 66 yaşındaki hastanın yardımına sağlık ekipleri yetişti

Bartın merkez Hasankadı Beldesi Doğancılar Mahallesi'nde, nefes darlığı ve kronik akciğer rahatsızlığı bulunan 66 yaşındaki hasta kar nedeniyle evinde mahsur kaldı. Duruma Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekipleri, yola devrilen ağaç ve tipi gibi engelleri aşarak hastaya ulaştı. Ekipler hastayı branda sedye ile güvenli şekilde ambulansa taşıdı ve oksijen desteği sağladı. İlk tıbbi müdahalenin ardından hasta, Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Zamanında yapılan müdahale sonucu hastanın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

