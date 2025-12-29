DOLAR
Çorum Sungurlu'da Apartman Yangını: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan apartman yangınında 4 kadın ve 6 çocuk dumandan etkilendi; 10 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:39
Olay yeri ve tahliye

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Sunguroğlu Mahallesi 52. Sokak adresindeki bir apartmanın birinci katında bulunan Murat D.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, binayı kaplayan duman üst katlardaki vatandaşların tahliyesini engelledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevleri söndürürken diğer yandan apartmanda mahsur kalan 4 kadın ve 6 çocuğu güvenli şekilde tahliye etti.

Yaralılar ve inceleme

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan toplam 10 kişi, daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ve incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

