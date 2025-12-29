Çorum Sungurlu'da Apartman Yangını: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Olay yeri ve tahliye

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Sunguroğlu Mahallesi 52. Sokak adresindeki bir apartmanın birinci katında bulunan Murat D.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, binayı kaplayan duman üst katlardaki vatandaşların tahliyesini engelledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevleri söndürürken diğer yandan apartmanda mahsur kalan 4 kadın ve 6 çocuğu güvenli şekilde tahliye etti.

Yaralılar ve inceleme

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan toplam 10 kişi, daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ve incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALESİNDEN GÖRÜNTÜ