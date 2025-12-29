Futbolda 'şike' ve 'bahis' soruşturmasında 21 şüpheli için tutuklama talebi

Soruşturma ve sevk işlemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, futbol dünyasında ’bahis oynama’ ve ’şike’ iddiaları merkezinde çalışmalar sürüyor. Aralarında hakem, futbolcu ve kulüp yetkililerinin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından, aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu toplam 21 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk kararı verildi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 3 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

İlerleyen süreç

Soruşturmanın seyri ve hakimlik kararları bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili işlemleri titizlikle sürdürüyor.

