Futbolda 'şike' ve 'bahis' soruşturmasında 21 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'bahis' ve 'şike' soruşturmasında, 14 futbolcu dahil 21 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:36
Soruşturma ve sevk işlemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, futbol dünyasında ’bahis oynama’ ve ’şike’ iddiaları merkezinde çalışmalar sürüyor. Aralarında hakem, futbolcu ve kulüp yetkililerinin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından, aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu toplam 21 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk kararı verildi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 3 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

İlerleyen süreç

Soruşturmanın seyri ve hakimlik kararları bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili işlemleri titizlikle sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

