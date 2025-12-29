DOLAR
Lavrov: Ukrayna, Novgorod'daki Putin Konutuna 91 İHA ile Saldırı Girişiminde Bulundu

Lavrov, Ukrayna'nın 28-29 Aralık'ta Novgorod'daki Putin konutuna 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu, Rusya'nın misilleme hedefleri belirlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:22
ABD arabuluculuğundaki müzakereler sürerken Moskova'dan sert açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Lavrov, saldırının 28-29 Aralık tarihlerinde 91 adet uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) ile düzenlendiğini ve söz konusu İHA'ların tamamının Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Lavrov, bu eylemleri 'devlet terörizmi' olarak nitelendirerek, 'bu tür pervasız eylemler cezasız kalmayacak' dedi ve Rusya'nın misilleme olarak hedefler belirlediğini aktardı.

Lavrov, olayın barış anlaşması müzakereleri sırasında gerçekleştiğini hatırlatarak Rusya'nın müzakerelerden çekilmeyeceğini ancak tutumunu gözden geçireceğini ifade etti. Putin'in saldırı sırasında konutta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ukrayna cephesinden, Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy saldırıyı yalanlayarak Moskova'yı Kiev'deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırlamakla suçladı.

Olay, Rusya-Ukrayna arasında barış için ABD arabuluculuğunda devam eden müzakereler sırasında yaşandı ve tarafların açıklamaları bölgedeki gerilimi artırdı.

