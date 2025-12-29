DOLAR
42,92 -0,03%
EURO
50,48 0,17%
ALTIN
5.972,73 4,46%
BITCOIN
3.758.302,43 0,07%

Denizli'de yem kırma makinesinde feci kaza: 26 yaşındaki genç öldü

Denizli Acıpayam Dodurga Mahallesi'nde yem kırma makinesinde çalışma yapan 26 yaşındaki Mustafa Ali Sönmez şafta takılarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:16
Denizli'de yem kırma makinesinde feci kaza: 26 yaşındaki genç öldü

Denizli'de yem kırma makinesinde feci kaza: 26 yaşındaki genç öldü

Acıpayam Dodurga Mahallesi'nde traktöre bağlı makinada çalışma sırasında trajedi

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde meydana gelen olayda, traktörün arkasına takılı bulunan yem kırma makinesinde çalışan Mustafa Ali Sönmez (26), bir anda şafta takıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ali Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve gelişmeler takip ediliyor.

DENİZLİ’DE TRAKTÖRÜN ARKASINA TAKILI BULUNAN YEM KIRMA MAKİNESİNDE ÇALIŞMA YAPAN 26 YAŞINDAKİ GENÇ...

DENİZLİ’DE TRAKTÖRÜN ARKASINA TAKILI BULUNAN YEM KIRMA MAKİNESİNDE ÇALIŞMA YAPAN 26 YAŞINDAKİ GENÇ BİR ANDA ŞAFTA TAKILMASININ ARDINDAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazası: 2 Yaralı
2
Kadıköy'de S CLASS Galerisi Boşaltıldı: 11 Milyar TL Vurgun İddiası
3
Turgutlu'da Ayakkabı Hırsızlığı Kameraya Yansıdı
4
Diyarbakır Çermik'te Buzlanma Kazası: Otomobil Dereye Uçtu, 3 Yaralı
5
Ceyhan'da Tırda 5 Kilo 146 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
6
Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı
7
Safranbolu'da Yoğun Kar Site Giriş Tacını Yıkılma Riskiyle Karşı Karşıya Bıraktı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?