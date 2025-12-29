Denizli'de yem kırma makinesinde feci kaza: 26 yaşındaki genç öldü

Acıpayam Dodurga Mahallesi'nde traktöre bağlı makinada çalışma sırasında trajedi

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde meydana gelen olayda, traktörün arkasına takılı bulunan yem kırma makinesinde çalışan Mustafa Ali Sönmez (26), bir anda şafta takıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ali Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve gelişmeler takip ediliyor.

