Bartın'da Kar Kayması: Tır Bartın-Amasra Yolunu 2.5 Saat Kapattı

Bartın'da kar ve buzlanma nedeniyle kayan tır, Kazpınarı mevkiinde Bartın-Amasra eski yolunu yaklaşık 2.5 saat ulaşıma kapattı; ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:16
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:25
Bartın'da Kar Kayması: Tır Bartın-Amasra Yolunu 2.5 Saat Kapattı

Bartın'da Kar Kayması: Tır Bartın-Amasra Yolunu 2.5 Saat Kapattı

Olay ve müdahale

Zonguldak'tan Bartın'daki Çöp Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisi'ne iş makinesi taşıyan bir tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kazpınarı köyü mevkiinde kayarak Bartın-Amasra eski kara yolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve karla mücadele ekipleri ile kurtarma ekipleri, tırı çıkarmak için iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı. Güvenlik amacıyla trafik, jandarma tarafından tünel yoluna yönlendirildi.

Çalışmalar ve yolun açılması

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, üzerinde iş makinesi bulunan tır yaklaşık 2.5 saat süren müdahalenin ardından kurtarılarak tesise ulaştırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

BARTIN'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ'NE İŞ MAKİNESİ GÖTÜREN BİR TIR, KAR NEDENİYLE KAYARAK BARTIN-AMASRA...

BARTIN'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ'NE İŞ MAKİNESİ GÖTÜREN BİR TIR, KAR NEDENİYLE KAYARAK BARTIN-AMASRA ESKİ YOLUNU ULAŞIMA KAPATTI. TIR YAKLAŞIK 2.5 SAAT SÜRENİN ARDINDAN KURTARILARAK, YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

BARTIN'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ'NE İŞ MAKİNESİ GÖTÜREN BİR TIR, KAR NEDENİYLE KAYARAK BARTIN-AMASRA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y. Evinde Ölü Bulundu
2
Tekirdağ’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Ataşehir'de engelli yolcuları reddeden taksi şoförü trafikten men edildi
4
Bingöl'de Yolu Kapatan Tıra Otobüs Çarptı: 3 Yaralı
5
Eskişehir'de İtiraflı Cinayet: Polisin Uzun Namlulu Silahla Eve Girişi
6
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
7
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları