Bartın'da Kar Kayması: Tır Bartın-Amasra Yolunu 2.5 Saat Kapattı

Olay ve müdahale

Zonguldak'tan Bartın'daki Çöp Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisi'ne iş makinesi taşıyan bir tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kazpınarı köyü mevkiinde kayarak Bartın-Amasra eski kara yolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve karla mücadele ekipleri ile kurtarma ekipleri, tırı çıkarmak için iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı. Güvenlik amacıyla trafik, jandarma tarafından tünel yoluna yönlendirildi.

Çalışmalar ve yolun açılması

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, üzerinde iş makinesi bulunan tır yaklaşık 2.5 saat süren müdahalenin ardından kurtarılarak tesise ulaştırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

