Çorum'da motosiklet yaşlı kadına çarptı: 2 yaralı

Çorum'da plakasız motosikletin yolun karşısına geçen 64 yaşındaki Gülbade A.'ya çarpması sonucu sürücü Mehmet K. (18) ile Gülbade A. yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 19:22
Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde kaza

Çorum'da, plakasız motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçen Gülbade A. (64)'ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Gülbade A. yaralandı.

Kazada olay yerindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

