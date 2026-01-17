Çorum'da motosiklet yaşlı kadına çarptı: 2 yaralı

Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde kaza

Çorum'da, plakasız motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçen Gülbade A. (64)'ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Gülbade A. yaralandı.

Kazada olay yerindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

