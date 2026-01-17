Kapıköy'de bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kapıköy'de yapılan kontrolde bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; Y.Ş. (34) hakkında 5607 sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:19
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıköy mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyon ve soruşturma

Saray ilçesi Kapıköy mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda paket sigara bulundu. Ele geçirilen sigaralara el konuldu.

Olayla ilgili Y.Ş. (34) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

