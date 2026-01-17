Kapıköy'de bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıköy mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyon ve soruşturma

Saray ilçesi Kapıköy mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda paket sigara bulundu. Ele geçirilen sigaralara el konuldu.

Olayla ilgili Y.Ş. (34) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

