Kayseri'de Özel Eğitim Kurumundan Hırsızlık: H.A.K. Tutuklandı

Kayseri Talas'ta özel eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı belirlenen H.A.K. yakalandı; çalıntı eşyalar ve 1.000 TL kuruma teslim edildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 19:29
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:01
Kayseri'de Özel Eğitim Kurumundan Hırsızlık: H.A.K. Tutuklandı

Kayseri'de Özel Eğitim Kurumundan Hırsızlık: H.A.K. Tutuklandı

Olay ve operasyonda ele geçenler

Kayseri'de gerçekleştirilen soruşturmada, bir özel eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. H.A.K. (40) isimli zanlı, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili kamera incelemeleri ve saha çalışmaları yürüttü. Yapılan tespitler üzerine H.A.K.'nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, özel eğitim kurumuna ait 2 adet laptop, 1 adet cep telefonu, 1 adet projeksiyon cihazı ile 1.000 TL yardım parası ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen tüm malzemeler özel eğitim kurumuna eksiksiz olarak teslim edildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, BİR ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDAN HIRSIZLIK...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, BİR ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞAHIS YAKALANDI. SÖZ KONUSU ÇALINTI MALZEMELER VE PARA KURUMA EKSİKSİZ OLARAK TESLİM EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y. Evinde Ölü Bulundu
2
Tekirdağ’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Ataşehir'de engelli yolcuları reddeden taksi şoförü trafikten men edildi
4
Bingöl'de Yolu Kapatan Tıra Otobüs Çarptı: 3 Yaralı
5
Eskişehir'de İtiraflı Cinayet: Polisin Uzun Namlulu Silahla Eve Girişi
6
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
7
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları