Kayseri'de Özel Eğitim Kurumundan Hırsızlık: H.A.K. Tutuklandı

Olay ve operasyonda ele geçenler

Kayseri'de gerçekleştirilen soruşturmada, bir özel eğitim kurumundan hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. H.A.K. (40) isimli zanlı, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili kamera incelemeleri ve saha çalışmaları yürüttü. Yapılan tespitler üzerine H.A.K.'nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, özel eğitim kurumuna ait 2 adet laptop, 1 adet cep telefonu, 1 adet projeksiyon cihazı ile 1.000 TL yardım parası ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen tüm malzemeler özel eğitim kurumuna eksiksiz olarak teslim edildi.

