Hatay'da Trafik Kazası: Serinyol'da Takla Atan Otomobil — 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: Serinyol'da Takla Atan Otomobil

Olayın Detayları

Hatay'ın Serinyol Mahallesi, Antakya - İskenderun yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarına uçtu ve takla atarak ters şekilde devrildi.

Kazada araç içinde sıkışan 4 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tespit sonucunda, yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve Son Durum

Araçtan çıkarılan 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ölen kişinin cenazesi, yetkililer tarafından alınarak morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı.

