Bartın'da odunluk yangını Çaydüzü Mahallesi'nde paniğe yol açtı

Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde V.K.'ye ait odunlukta çıkan yangın paniğe yol açtı; itfaiye ve polis müdahale etti, can kaybı yok, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:24
Gece saatlerinde Bartın merkeze bağlı Çaydüzü Mahallesi'nde, V.K.'ye ait odunluk olarak kullanılan bir kulübede yangın çıktı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşayarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangına müdahale edildi; herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Olası neden ve soruşturma

Yangının kesin nedeni henüz belirlenmedi. Bölgeden gelen iddialara göre alevlerin, yakılan ocak ateşinin tam olarak söndürülememesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

