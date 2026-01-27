Bartın'da odunluk yangını Çaydüzü Mahallesi'nde paniğe yol açtı

Bartın'da odunluk yangını Çaydüzü Mahallesi'nde paniğe neden oldu

Gece saatlerinde Bartın merkeze bağlı Çaydüzü Mahallesi'nde, V.K.'ye ait odunluk olarak kullanılan bir kulübede yangın çıktı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşayarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangına müdahale edildi; herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Olası neden ve soruşturma

Yangının kesin nedeni henüz belirlenmedi. Bölgeden gelen iddialara göre alevlerin, yakılan ocak ateşinin tam olarak söndürülememesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

BARTIN'DA GECE SAATLERİNDE BİR ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.