Bartın'da Sis Kazası: Kumluca'da Araç Takla Attı — 4 Yaralı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan bir araç takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kumluca beldesi Ceyüpler köyü mevkiinde seyir halinde bulunan ve sürücülüğünü Erdal E.'nin yaptığı araç, yoğun sis sebebiyle kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki ormanlık alana düştü.

Kazada araçtan savrulan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve Kurtarma

Kazada büyük hasar gören araç, vinç yardımıyla düştüğü ormanlık alandan çıkarıldı.

