Şırnak-Siirt kara yolunda takla atan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Şırnak-Siirt kara yolunda 40 ABM 220 plakalı araç sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı; sürücü ağır yaralandı, araç hurdaya döndü.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 21:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 21:00
Şırnak-Siirt kara yolunda takla atan araç hurdaya döndü

1 kişi ağır yaralandı

Şırnak-Siirt kara yolunda meydana gelen kazada, 40 ABM 220 plakalı araç yoldan çıkarak takla attı.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak devrildi ve hurdaya döndü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

