Şırnak-Siirt kara yolunda takla atan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Şırnak-Siirt kara yolunda takla atan araç hurdaya döndü
1 kişi ağır yaralandı
Şırnak-Siirt kara yolunda meydana gelen kazada, 40 ABM 220 plakalı araç yoldan çıkarak takla attı.
Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak devrildi ve hurdaya döndü.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
