Bursa İnegöl'de Otomobil Peyzaj Duvarına Çarptı: 2 Yaralı
Kaza Detayları
Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Emine D. (28) yönetimindeki 06 DES 810 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fabrikanın girişindeki peyzaj duvarına çarpıp üzerine çıktı.
Kazada sürücü Emine D. (28) ve yanında bulunan Oğuz D. (31) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARA ÇARPARAK ÜZERİNE ÇIKTI