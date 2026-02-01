Bursa İnegöl'de Otomobil Peyzaj Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil fabrika girişindeki peyzaj duvarına çarpıp üzerine çıktı; 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 20:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 20:47
Kaza Detayları

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Emine D. (28) yönetimindeki 06 DES 810 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fabrikanın girişindeki peyzaj duvarına çarpıp üzerine çıktı.

Kazada sürücü Emine D. (28) ve yanında bulunan Oğuz D. (31) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

