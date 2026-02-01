Hakkari Yüksekova'da Ahır Çatısı Çöktü: 2 Hayvan Telef, 6 Keçi Kurtarıldı

Yüksekova Akalın köyünde kar nedeniyle ahır çatısı çöktü; 1 koyun ve 1 oğlak telef oldu, 6 keçi köylülerce kurtarıldı. Sahip yardım bekliyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 21:10
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 21:27
Kar yükü altında çöken odunluk ve ahırda kayıp ve kurtarma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışının etkisiyle Akalın köyünde Rayif Onat’a ait odunluk ve ahırın çatısı çöktü. Olayda 1 koyun ve 1 oğlak telef olurken, 6 keçi köylüler tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı.

Sabah saatlerinde çökmeyi fark eden Onat, komşularından yardım istedi. Çatı üzerindeki kar kütlelerinin ağırlığına dayanamaması sonucu meydana gelen çökme, binada muhafaza edilen ev eşyalarının da kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

4 çocuk babası olan Rayif Onat, ilçede son 10 yılın en çetin kış şartlarının yaşandığını belirterek, "Yüksekova’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde karın yumuşamasıyla birlikte çatıdaki yük artınca çökme meydana geldi. Köylülerimizin desteğiyle hayvanlarımızı çıkarmaya çalıştık ancak iki hayvanımızı kaybettik. Eşyalarımız da enkaz altında kaldı. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Bölge sakinleri, yoğun kar yağışı sonrası benzer olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer ve yardım kuruluşlarından destek talep ediliyor.

