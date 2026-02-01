Habur Gümrük Kapısı'nda Ayakkabı İçinde 41 Kilo Altın Ele Geçirildi

Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen risk odaklı analiz ve operasyonlarda, ayakkabılar içine gizlenmiş vaziyette 41 kilogram altın ele geçirildi.

Operasyon ve Değer

Yetkililerden alınan bilgiye göre, son bir ay içerisinde farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla ülkeye yasadışı yollarla sokulmak istenen altınlar tespit edildi. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin 297 milyon 72 bin 896 lira olduğu bildirildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz çalışması sonucu olaylarla bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

ŞIRNAK’TAKİ HABUR GÜMRÜK KAPISI’NDA GÜVENLİK GÜÇLERİ KAÇAKÇILARA AĞIR DARBE VURDU. SON BİR AY İÇERİSİNDE FARKLI TARİHLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN RİSK ODAKLI ANALİZLER VE OPERASYONLAR KAPSAMINDA, ÜLKEYE YASADIŞI YOLLARLA SOKULMAK İSTENEN 41 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ.