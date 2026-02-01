Habur Gümrük Kapısı'nda Ayakkabı İçinde 41 Kilo Altın Ele Geçirildi

Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda ayakkabılara gizlenen 41 kilogram altın ele geçirildi; piyasa değeri 297 milyon 72 bin 896 lira, 12 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 20:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 20:48
Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen risk odaklı analiz ve operasyonlarda, ayakkabılar içine gizlenmiş vaziyette 41 kilogram altın ele geçirildi.

Operasyon ve Değer

Yetkililerden alınan bilgiye göre, son bir ay içerisinde farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla ülkeye yasadışı yollarla sokulmak istenen altınlar tespit edildi. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin 297 milyon 72 bin 896 lira olduğu bildirildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz çalışması sonucu olaylarla bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

