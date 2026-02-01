Antalya Konyaaltı'nda lüks otomobil park halindeki otobüse çarptı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi ile 1117. Sokak kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Caddesi’nde seyir eden Yılmaz N. idaresindeki 34 AYR 038 plakalı lüks otomobil, yol kenarında park halindeki 07 AU 0435 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü Yılmaz N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoföründen olay anına ilişkin açıklama

Otobüs şoförü Servet Arlı, kazadan önce ekmek almak için markete girdiğini belirterek, "5 dakika park ettim, ekmek alıp çıkacaktım. Kasada sıra vardı, biraz oyalandım. Kaza oldu dediler. Orada millet 'otobüsün arkasına girmiş' deyince, bir çıktım benim araba" dedi.

ANTALYA’DA SEYİR HALİNDEKİ LÜKS OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNE ÇAPTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. EKMEK ALMAK İÇİN MARKETE GİRDİĞİNİ BELİRTEN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ŞAŞKINLIĞINI, "KAZA OLMUŞ DEDİLER, Bİ ÇIKTIM BENİM ARABA" SÖZLERİ İLE DİLE GETİRDİ.