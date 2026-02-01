Antalya Konyaaltı'nda lüks otomobil park halindeki otobüse çarptı

Antalya Konyaaltı'da saat 19.00 civarında lüks otomobil park halindeki halk otobüsüne arkadan çarptı; sürücü yaralandı, otobüs şoförü ekmek almak için markete girdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 21:29
Antalya Konyaaltı'nda lüks otomobil park halindeki otobüse çarptı

Antalya Konyaaltı'nda lüks otomobil park halindeki otobüse çarptı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi ile 1117. Sokak kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Caddesi’nde seyir eden Yılmaz N. idaresindeki 34 AYR 038 plakalı lüks otomobil, yol kenarında park halindeki 07 AU 0435 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü Yılmaz N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoföründen olay anına ilişkin açıklama

Otobüs şoförü Servet Arlı, kazadan önce ekmek almak için markete girdiğini belirterek, "5 dakika park ettim, ekmek alıp çıkacaktım. Kasada sıra vardı, biraz oyalandım. Kaza oldu dediler. Orada millet 'otobüsün arkasına girmiş' deyince, bir çıktım benim araba" dedi.

ANTALYA’DA SEYİR HALİNDEKİ LÜKS OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNE ÇAPTI. KAZADA OTOMOBİL...

ANTALYA’DA SEYİR HALİNDEKİ LÜKS OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNE ÇAPTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. EKMEK ALMAK İÇİN MARKETE GİRDİĞİNİ BELİRTEN OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ŞAŞKINLIĞINI, "KAZA OLMUŞ DEDİLER, Bİ ÇIKTIM BENİM ARABA" SÖZLERİ İLE DİLE GETİRDİ.

ANTALYA’DA SEYİR HALİNDEKİ LÜKS OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜNE ÇAPTI. KAZADA OTOMOBİL...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari Yüksekova'da Ahır Çatısı Çöktü: 2 Hayvan Telef, 6 Keçi Kurtarıldı
2
Şırnak-Siirt kara yolunda takla atan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
3
Manavgat'ta otel otoparkında başından vurulmuş erkek cesedi
4
Antalya Konyaaltı'nda lüks otomobil park halindeki otobüse çarptı
5
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti
6
Aksaray'da Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır 2 Yaralı
7
Bursa İnegöl'de Otomobil Peyzaj Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları