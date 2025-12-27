DOLAR
Bursa Osmangazi'de Baba-Oğul Kavgası: Baba Ağır Yaralandı

Bursa Osmangazi'de baba ile oğlu arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; A.Ş. (50) ağır yaralandı, şüpheli Ö.Ş.(22) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 03:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 03:57
Fatih Mahallesi'nde bıçaklı kavga

Olay, saat 01.30 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 3’üncü Park Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (50) ile oğlu Ö.Ş.(22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.'yi karın bölgesinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı babaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.Ş., ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Şüpheli Ö.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

