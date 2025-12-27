Karabük'te hafif ticari araç kaldırıma çarpıp devrildi: 1 yaralı

Kaza ayrıntıları

100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak'ta meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 78 AAV 106 plakalı hafif ticari araç, Safranbolu istikametine seyir halindeyken kaldırıma çarpıp yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra devrildi.

Araçta bulunan Ezgi Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı; tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri, sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

