Başakşehir'de Tırdan Kopan Vinç, 2 Araca ve Binaya Çarptı

Başakşehir Gökdemir Mahallesi'nde öğle saatlerinde tırdan kopan vinç, 2 araca ve bir binaya çarparak hasara yol açtı; bina tahliye edildi, yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:56
Başakşehir Gökdemir Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, iş makinesinin çektiği tırın arkasında taşınan bir vinç yola düşerek iki araca ve bir binaya çarptı. Olay, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, binada yaşayanlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina ve araçlarda hasar oluştu, ancak yetkililer herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirmedi.

Kamera ve Görüntüler

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olay yeri ve hasar gören bina havadan görüntülendi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik tedbirleri sürdürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

