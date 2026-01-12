Batman'da Feci Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Batman'da Balpınar Çevre Yolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:27
Kaza Ayrıntıları

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balpınar Çevre Yolu üzerinde çarpışan 06 EVF 846 ve 34 PT 163 plakalı araçlar savrularak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Kayra, Serhat Ataca ve Baran Demirhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

