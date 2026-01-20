Batman'da freni boşalan akaryakıt tankeri 8 aracı hurdaya çevirdi

Çamlıtepe Mahallesi'nde kaza anı güvenlik kamerasında

Batman merkez Çamlıtepe Mahallesinde seyir halindeyken freni boşalan akaryakıt tankeri, kontrolsüz şekilde geri geri hareket ederek park halindeki araçların arasına daldı.

Tankerin çarpması sonucu 8 araç kullanılamaz hale geldi. Olay anını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinde, tankerin geri gelerek önüne çıkan araçları biçtiği anlar net şekilde görülüyor.

Görüntülerde tanker sürücüsünün aracı durdurmakta güçlük çektiği ve kısa sürede büyük hasarın oluştuğu dikkat çekti. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önlerken, kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

