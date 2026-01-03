DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.861.878,2 -0,15%

Batman'da Kar Altında Film Gibi Kurtarma: Jandarma Helikopterle 92 Yaşındaki Hastayı Taşıdı

Gercüş'te yoğun kar nedeniyle kapanan yollarda jandarma, Kırkat köyünde rahatsızlanan 92 yaşındaki Mehmet Selim Kardaş'ı helikopterle Diyarbakır'a nakletti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:27
Batman'da Kar Altında Film Gibi Kurtarma: Jandarma Helikopterle 92 Yaşındaki Hastayı Taşıdı

Batman'da kar altında film sahnelerini aratmayan kurtarma

Jandarma, zorlu hava şartlarına rağmen helikopterle hayat kurtardı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında 92 yaşındaki Mehmet Selim Kardaş beyin kanaması geçirdi.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, köy yollarının yoğun kar nedeniyle kapanması sebebiyle hava destekli kurtarma operasyonu başlatıldı.

Operasyon, Batman İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve bölgeye Diyarbakır Jandarma Havacılık Grup Komutanlığı'na bağlı helikopter sevk edildi.

Zorlu hava şartlarına ve yoğun kar yağışına rağmen jandarma pilotları köye başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Film sahnelerini andıran müdahale ile yaşlı hasta helikoptere alınarak acil tedavi için sevk edildi.

Mehmet Selim Kardaş, acil tedavi amacıyla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonu, bölgede yaşayan vatandaşların takdirini topladı.

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KÖY YOLUNUN KAPANDIĞI GERCÜŞ...

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KÖY YOLUNUN KAPANDIĞI GERCÜŞ İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİ HAYAT KURTARAN BİR OPERASYONA İMZA ATTI. DİYARBAKIR JANDARMA HAVACILIK GRUP KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI HELİKOPTER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ. ZORLU HAVA ŞARTLARI VE YOĞUN KAR YAĞIŞINA RAĞMEN JANDARMA PİLOTLARI KÖYE BAŞARIYLA İNİŞ YAPTI. FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYONLA HELİKOPTERE ALINAN YAŞLI HASTA, ACİL TEDAVİ İÇİN DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE NAKLEDİLDİ.

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KÖY YOLUNUN KAPANDIĞI GERCÜŞ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
2
İzmir'de Anne Cinayeti: Kan Lekesi Oğlunu Ele Verdi
3
Batman’da UMKE, zorlu kışta 4 yaşındaki Veysel Efe’yi kurtardı
4
Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı
5
Bucak'ta Trafo Yangını Korkuttu
6
Sultangazi’de 111 Bin 864 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 2 Kişi Tutuklandı
7
Hakkari'de 32 Arı Kovanı Çığ Altında Kaldı: 10 Kovan Kayıp, 20'si Telef

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları