Batman'da Kar Altında Film Gibi Kurtarma: Jandarma Helikopterle 92 Yaşındaki Hastayı Taşıdı

Batman'da kar altında film sahnelerini aratmayan kurtarma

Jandarma, zorlu hava şartlarına rağmen helikopterle hayat kurtardı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında 92 yaşındaki Mehmet Selim Kardaş beyin kanaması geçirdi.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, köy yollarının yoğun kar nedeniyle kapanması sebebiyle hava destekli kurtarma operasyonu başlatıldı.

Operasyon, Batman İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve bölgeye Diyarbakır Jandarma Havacılık Grup Komutanlığı'na bağlı helikopter sevk edildi.

Zorlu hava şartlarına ve yoğun kar yağışına rağmen jandarma pilotları köye başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Film sahnelerini andıran müdahale ile yaşlı hasta helikoptere alınarak acil tedavi için sevk edildi.

Mehmet Selim Kardaş, acil tedavi amacıyla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonu, bölgede yaşayan vatandaşların takdirini topladı.

