Batman'da Soğuk Hava Yüzünden Araç Alev Aldı

Batman Sağlık Mahallesi'nde sabah soğuk ve don nedeniyle çalışmayan araç alev alıp kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahale etti, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:34
Olayın Özeti

Batman merkez Sağlık Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bir vatandaşın otomobili, soğuk hava ve don nedeniyle çalışmayınca alev aldı. Olay sırasında çevrede panik yaşandı.

Gelişme

Edinilen bilgilere göre, aracını çalıştırmaya çalışan sürücü motor çalışmayınca aracı zorladı. Bu sırada otomobilden dumanlar yükselmeye başladı ve kısa süre sonra araç alev aldı.

Müdahale ve Hasar

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

İnceleme

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

