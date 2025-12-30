DOLAR
Kulu'da Belediye Kamyoneti Takla Attı: 3 Personel Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.30'da belediyeye ait Mitsubishi kamyonetin takla atması sonucu Ö.C., M.Ç. ve R.Ü. yaralandı; tedaviye alındılar.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:34
Kaza Detayları

Konya'nın Kulu ilçesinde belediyeye ait kamyonetin takla atması sonucu 3 belediye personeli yaralandı.

Kaza zamanı: Saat 15.30. Yer: Kozanlı Mahallesi ile Yeşilyurt Mahallesi arasındaki kara yolu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Belediyesi personeli Ö.C. yönetimindeki Mitsubishi marka kamyonet, Kozanlı Mahallesi istikametinden Yeşilyurt Mahallesi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada araç sürücüsü Ö.C. ile kamyonette yolcu olarak bulunan belediye personelleri M.Ç. ve R.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gelişme: Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

