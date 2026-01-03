DOLAR
Batman’da UMKE, zorlu kışta 4 yaşındaki Veysel Efe’yi kurtardı

Ünsaldı köyünde konvülziyon geçiren 4 yaşındaki Veysel Efe, UMKE ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki müdahalesiyle Kozluk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:41
Ünsaldı köyünde konvülziyon geçiren çocuk için hızlı müdahale

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde, 4 yaşındaki Veysel Efe Özel’in konvülziyon (havale) geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri ivedilikle sevk edildi. Zorlu arazi ve kış koşullarına rağmen ekipler, hastaya ulaşmayı başardı.

Olay yerinde minik Veysel Efe’nin genel durumu ve vital bulguları değerlendirilerek gerekli ilk tıbbi müdahale yapıldı. Hava yolu, solunum ve dolaşım güvenliği sağlanarak hastanın stabilizasyonu gerçekleştirildi.

Ardından çocuk hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla güvenli şekilde Kozluk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunmak için her şartta görev başında olduğu vurgulandı.

