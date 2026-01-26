Bursa İnegöl'de Mısır uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Olay ve müdahale
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Muhammed Eltabey (50), arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Eltabey'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
