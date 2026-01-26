Bursa İnegöl'de Mısır uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Mısır uyruklu Muhammed Eltabey (50), apartman dairesinde ölü bulundu; cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:21
Olay ve müdahale

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Muhammed Eltabey (50), arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Eltabey'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

