DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Kırklareli'de Gıda Güvenliği Denetimleri Pehlivanköy ve Kofçaz'ta Sürüyor

Pehlivanköy ve Kofçaz ilçelerinde, İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında gıda işletmelerine yönelik hijyen ve izlenebilirlik denetimleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:59
Kırklareli'de Gıda Güvenliği Denetimleri Pehlivanköy ve Kofçaz'ta Sürüyor

Kırklareli'de Gıda Güvenliği İçin Denetimler Pehlivanköy ve Kofçaz'ta Sürüyor

Kırklareli’nin Pehlivanköy ve Kofçaz ilçelerinde, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız şekilde devam ediyor.

Denetim Kapsamı

Denetimler, Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildi. İncelemelerde; gıda üretimi, satış ve toplu tüketim yerlerindeki hijyen şartları, çalışanların kişisel hijyen durumu, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve depolama koşulları ile etiket ve izlenebilirlik bilgileri detaylı şekilde kontrol edildi. Ayrıca işletmelerde kullanılan ekipmanların mevzuata uygunluğu da değerlendirildi.

Yetkiliden Açıklama ve Vatandaşlara Bilgilendirme

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tüketici sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin il genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. Karaca, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı.

KIRKLARELİ'NİN PEHLİVANKÖY VE KOFÇAZ İLÇELERİNDE, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDAYA...

KIRKLARELİ'NİN PEHLİVANKÖY VE KOFÇAZ İLÇELERİNDE, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİN SAĞLANMASI AMACIYLA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

KIRKLARELİ'NİN PEHLİVANKÖY VE KOFÇAZ İLÇELERİNDE, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDAYA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Klima Yangını Korkuttu: Kemal Şuberi İlkokulu'nda Bir Sınıf Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kars'ta Yaklaşık 15 At Ayaklarından Vuruldu
3
Metro Kazasında Ölen 22 Yaşındaki Berkay Uyar Samsun’da Toprağa Verildi
4
İnegöl'de çakarlı araçla polisten 5 km kaçış: Sürücüye 173 bin 292 TL ceza
5
Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
6
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
7
Hatay'da öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları