Kırklareli'de Gıda Güvenliği Denetimleri Pehlivanköy ve Kofçaz'ta Sürüyor

Kırklareli'de Gıda Güvenliği İçin Denetimler Pehlivanköy ve Kofçaz'ta Sürüyor

Kırklareli’nin Pehlivanköy ve Kofçaz ilçelerinde, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız şekilde devam ediyor.

Denetim Kapsamı

Denetimler, Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildi. İncelemelerde; gıda üretimi, satış ve toplu tüketim yerlerindeki hijyen şartları, çalışanların kişisel hijyen durumu, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve depolama koşulları ile etiket ve izlenebilirlik bilgileri detaylı şekilde kontrol edildi. Ayrıca işletmelerde kullanılan ekipmanların mevzuata uygunluğu da değerlendirildi.

Yetkiliden Açıklama ve Vatandaşlara Bilgilendirme

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tüketici sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin il genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. Karaca, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı.

