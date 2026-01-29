Çorlu'da Komşusunu Bıçakladı: Yaşlı Kadın 7 Yerinden Yaralandı

Çorlu'da tartıştığı komşusunu 7 yerinden bıçaklayan S.T. kısa sürede yakalandı; yaralı kadın Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 00:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 00:09
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, aynı apartmanda oturan iki komşu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddialara göre S.T. adlı şahıs, tartıştığı yaşlı kadına bıçakla saldırdı.

Olayın Detayları

Olay, Cemaliye Mahallesi Metiner Aralığı Sokak adresinde gerçekleşti. S.T.'nin gerçekleştirilen saldırıda komşusunu 7 yerinden bıçakladığı belirtildi. Saldırının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Yaralı kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince alınıp Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

