Çorlu'da Komşusunu Bıçakladı: Yaşlı Kadın 7 Yerinden Yaralandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, aynı apartmanda oturan iki komşu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddialara göre S.T. adlı şahıs, tartıştığı yaşlı kadına bıçakla saldırdı.
Olayın Detayları
Olay, Cemaliye Mahallesi Metiner Aralığı Sokak adresinde gerçekleşti. S.T.'nin gerçekleştirilen saldırıda komşusunu 7 yerinden bıçakladığı belirtildi. Saldırının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.
Yaralı kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince alınıp Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Soruşturma ve Gelişmeler
Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YAŞLI KADINI 7 YERİNDEN BIÇAKLADI