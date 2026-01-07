Pınarhisar'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi 305. Sokak üzerinde park halindeyken motor kısmından alevler yükselen otomobil, kısa sürede büyük hasar gördü. Araç sahibi Berkay Pöke ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Olay yerine gelen Pınarhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Yangının elektrik aksamındaki şaseden çıktığı tahmin ediliyor. Olay sırasında yakındaki binalarda kısa süreli panik yaşandı, ancak herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

