Gaziosmanpaşa'da İş Yerinde Yangın: İtfaiye Balyozla Müdahale, Dron Görüntüleri

Yenimahalle'de saat 15.30'da çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa'da, Yenimahalle'de bulunan bir iş yerinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına erişim sağlamak için bir bölümün duvarını balyozla kırdı ve müdahale çalışmalarına başladı.

Ekiplerin müdahalesi ve çalışma anları dron kamerasına yansıdı. Olay yerindeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

