Kırşehir’de PTT Kargo Aracı Belediye Otobüsüne Çarptı — Araç İçi Kamera Kaydetti

Kırşehir'de Güzler Parkı kavşağında kontrolsüz çıkan PTT kargo aracı, 06 EFA 411 plakalı araçla belediye otobüsüne çarptı; görüntüler araç içi kamerada, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:57
Kırşehir’de PTT Kargo Aracı Belediye Otobüsüne Çarptı — Araç İçi Kamera Kaydetti

Kırşehir’de PTT Kargo Aracı Belediye Otobüsüne Çarptı — Araç İçi Kamera Kaydetti

KIRŞEHİR (İHA) — Kırşehir’de PTT’ye ait kargo aracı ile belediye otobüsünün karıştığı kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza anı saniye saniye görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, Güzler Parkı yolu kavşağından kontrolsüz şekilde yola çıkan PTT kargo aracına ait 06 EFA 411 plakalı araç, sürücüsü K.C.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Kırşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşandı ve kaza anları otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan kontrolsüz çıkan kargo aracının belediye otobüsüne çarptığı anlar yer alıyor.

Kazaya karışan belediye otobüsünün plakası 40 BH 453 olup, şoförü M.E.K. kazadan sonra şaşkınlığını gizleyemedi. Olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR’DE GÜZLER PARKI YOLU KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERALARINA...

KIRŞEHİR’DE GÜZLER PARKI YOLU KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

KIRŞEHİR’DE GÜZLER PARKI YOLU KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERALARINA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Datça'da 73 Yaşındaki İbrahim Durdu Evinde Ölü Bulundu
2
Bursa Merinos Kavşağı'nda Otomobil Alev Aldı
3
Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti
4
Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı
5
Gaziantep'te 4 kilo 50 gram skunk ele geçirildi: R.D.E. tutuklandı
6
Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Çorlu'da Komşusunu Bıçakladı: Yaşlı Kadın 7 Yerinden Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları