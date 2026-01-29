Kırşehir’de PTT Kargo Aracı Belediye Otobüsüne Çarptı — Araç İçi Kamera Kaydetti
KIRŞEHİR (İHA) — Kırşehir’de PTT’ye ait kargo aracı ile belediye otobüsünün karıştığı kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza anı saniye saniye görüntülendi
Edinilen bilgiye göre, Güzler Parkı yolu kavşağından kontrolsüz şekilde yola çıkan PTT kargo aracına ait 06 EFA 411 plakalı araç, sürücüsü K.C.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Kırşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşandı ve kaza anları otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan kontrolsüz çıkan kargo aracının belediye otobüsüne çarptığı anlar yer alıyor.
Kazaya karışan belediye otobüsünün plakası 40 BH 453 olup, şoförü M.E.K. kazadan sonra şaşkınlığını gizleyemedi. Olayda yaralanan olmadı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
