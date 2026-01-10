Bayındır’da Ev Yangını Damana Sıçradı: 5 Küçükbaş, 1 Büyükbaş Zarar Gördü

Bayındır’da ev yangını hayvan damına sıçradı

Olayın Detayları

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Karahalilli Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, saat 04.50 sıralarında Z.O. (63) isimli şahsın yaşadığı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve Hasar

Yangını fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda evde ve hayvan damında maddi hasar meydana geldi; 5 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın zarar gördüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

