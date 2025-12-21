DOLAR
Bekkersdal'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 9 Ölü, 10 Yaralı

Bekkersdal'da gece düzenlenen saldırıda 12 kimliği belirsiz kişi ateş açtı; 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Polis, olayın nedenini araştırıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:04
Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’un güneyindeki Bekkersdal kasabasında bir eğlence mekanına yönelik saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Olay, yerel saatle 01.00 sıralarında meydana geldi. Polis, 12 kimliği belirsiz saldırganın mekana ateş açtığını bildirdi.

Kaçış ve Olay Yerindeki Durum

Polis, olay yerine beyaz bir minibüs ve gümüş renkli bir sedan ile gelen saldırganların kaçarken de rastgele ateş etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Soruşturma

Açıklamada, saldırının nedeninin soruşturulduğu aktarıldı.

