Bekkersdal'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 9 Ölü, 10 Yaralı

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’un güneyindeki Bekkersdal kasabasında bir eğlence mekanına yönelik saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Olay, yerel saatle 01.00 sıralarında meydana geldi. Polis, 12 kimliği belirsiz saldırganın mekana ateş açtığını bildirdi.

Kaçış ve Olay Yerindeki Durum

Polis, olay yerine beyaz bir minibüs ve gümüş renkli bir sedan ile gelen saldırganların kaçarken de rastgele ateş etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Soruşturma

Açıklamada, saldırının nedeninin soruşturulduğu aktarıldı.

