Bender Abbas Limanı'nda Patlama: Tasnim Suikast İddiasını Yalanladı

Bender Abbas Limanı'nda nedeni belirsiz patlama meydana geldi; Tasnim, DMO komutanına suikast iddiasını yalanladı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:17
Olayın Detayları ve Resmi Açıklamalar

İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, patlamanın etkisiyle çok katlı bir binanın iki katının, bazı araçların ve işyerlerinin hasar gördüğünü, yaralanan kişilerin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Olayın nedeni olarak gaz kaçağı öne sürülürken, yetkililer tarafından resmi incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Henüz can kaybına veya maddi hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Tasnim ve Suikast İddiaları

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, Azadegan Mahallesi'ndeki patlamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanması'ndan bir komutana yönelik suikast girişimi olduğuna dair sosyal medyadaki iddiaları asılsız olarak duyurdu.

Bölgesel Bağlam

Bu gelişme, Tahran yönetimi ile ABD arasındaki gerilimin arttığı ve Batılı ülkelerin İran’ın nükleer programına ilişkin süregelen endişelerinin devam ettiği bir döneme denk geldi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

