Beşiktaş Bebek'te İş Yerinde Yangın: 1 İtfaiyeci Yaralandı

Olay ve Müdahale

Beşiktaş Bebek sahilindeki Cevdetpaşa Caddesi üzerindeki 3 katlı iş yerinde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binanın en üst katında alevleri fark eden çalışanlar kendilerini can havliyle dışarı attı.

Kısa sürede büyüyen alevler alanın büyük bir kısmını sararken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Müdahale sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı. Yaralı itfaiyeciye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Etki ve Soruşturma

Yangın nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

