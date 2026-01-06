Beşiktaş Bebek'te İş Yerinde Yangın: 1 İtfaiyeci Yaralandı

Beşiktaş Bebek sahilindeki 3 katlı iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü; 1 itfaiyeci elinden yaralandı, çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:15
Beşiktaş Bebek'te İş Yerinde Yangın: 1 İtfaiyeci Yaralandı

Beşiktaş Bebek'te İş Yerinde Yangın: 1 İtfaiyeci Yaralandı

Olay ve Müdahale

Beşiktaş Bebek sahilindeki Cevdetpaşa Caddesi üzerindeki 3 katlı iş yerinde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binanın en üst katında alevleri fark eden çalışanlar kendilerini can havliyle dışarı attı.

Kısa sürede büyüyen alevler alanın büyük bir kısmını sararken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Müdahale sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı. Yaralı itfaiyeciye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Etki ve Soruşturma

Yangın nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

