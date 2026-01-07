Mardin Nusaybin'de İki Kardeşin Ölümü: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin Nusaybin'de evde ölü bulunan iki kız kardeşin ölümüyle ilgili, Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahlı eşi M.B. (59) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 23:40
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kardeşin ölümü: 1 şüpheli gözaltında

Olay, 5 Ocak günü Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira (41)'yı silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltı

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen şüpheli M.B. (59) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, hayatını kaybeden Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

