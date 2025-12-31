DOLAR
İstanbul’da Kar Yağışı Devam Ediyor: Yollar Beyaza Büründü

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı; yollar beyaza büründü, kar küreme araçları çalışıyor, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 00:24
İstanbul’da Kar Yağışı Devam Ediyor: Yollar Beyaza Büründü

Meteoroloji uyarısının ardından etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Şehir genelinde yollar beyaza bürünürken, kar küreme araçları sokak ve ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Trafikte olan sürücüler zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar şemsiye ile korunmayı tercih etti, bazıları ise yağmurluk giydi.

Aileler de parklarda ve sokaklarda kar topu oynayarak anın tadını çıkardı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

