İstanbul’da Kar Yağışı Devam Ediyor: Yollar Beyaza Büründü

Meteoroloji uyarısının ardından etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Şehir genelinde yollar beyaza bürünürken, kar küreme araçları sokak ve ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Trafikte olan sürücüler zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar şemsiye ile korunmayı tercih etti, bazıları ise yağmurluk giydi.

Aileler de parklarda ve sokaklarda kar topu oynayarak anın tadını çıkardı.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor