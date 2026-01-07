Bilecik’te 93 bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te KOM ekiplerinin Osmaneli operasyonunda 93 bin 600 makaron, 167,5 kg tütün ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:31
Bilecik’te 93 bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Bilecik’te 93 bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesinde, tütün mamulü imalatı ve satışı yaparak kaçakçılık kanununa muhalefet eden kişi ve organizasyonların deşifresine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramalarda 2 depo ve 1 araç kontrol edildi. Aramalarda 54 bin adet boş makaron, 39 bin 600 adet dolu makaron, 167,5 kilogram tütün ve 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ele geçirildi. Toplam makaron sayısı 93 bin 600 olarak kaydedildi.

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı; ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

