Bilecik’te 93 bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesinde, tütün mamulü imalatı ve satışı yaparak kaçakçılık kanununa muhalefet eden kişi ve organizasyonların deşifresine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramalarda 2 depo ve 1 araç kontrol edildi. Aramalarda 54 bin adet boş makaron, 39 bin 600 adet dolu makaron, 167,5 kilogram tütün ve 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ele geçirildi. Toplam makaron sayısı 93 bin 600 olarak kaydedildi.

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı; ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

BİLECİK'TE 2 DEPO VE 1 ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA 86 BİN 600 ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.