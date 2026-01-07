Hatay'da Minibüsle Çarpışan Motosiklet Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Antakya'da minibüsle çarpışan motosiklet su kanalına devrildi; A.E. ile H.E.Ö. yaralandı, ekipler müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 23:05
Kaza Antakya'nın Güzelburç Mahallesi Dericiler Sitesi kavşağında gerçekleşti

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Dericiler Sitesi kavşağında meydana gelen kazada, A.E. idaresindeki 31 V 4096 plakalı motosiklet ile Y.Y. yönetimindeki 31 DL 833 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosiklet su kanalına devrildi. Olayda motosiklette bulunan A.E. ile H.E.Ö. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

