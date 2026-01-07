Hatay'da Minibüsle Çarpışan Motosiklet Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Kaza Antakya'nın Güzelburç Mahallesi Dericiler Sitesi kavşağında gerçekleşti

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Dericiler Sitesi kavşağında meydana gelen kazada, A.E. idaresindeki 31 V 4096 plakalı motosiklet ile Y.Y. yönetimindeki 31 DL 833 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosiklet su kanalına devrildi. Olayda motosiklette bulunan A.E. ile H.E.Ö. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

