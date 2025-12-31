DOLAR
Beşiktaş Ortaköy'de Yılbaşı Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemleri

Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı nedeniyle polis, cadde ve giriş-çıkış noktalarında araç ve kişi aramaları ile GBT kontrolleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:58
Polis ekipleri ilçe genelinde uygulama noktaları kurdu

Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde, yılbaşı dolayısıyla polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Caddelerde ve giriş-çıkış noktalarında kurulan uygulama noktalarında durdurulan araçlar arandı, detaylı kontroller yapıldı.

Durdurulan vatandaşların üstleri arandı ve genel bilgi taraması (GBT) uygulandı. Kontroller, yılbaşı etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla sürdürüldü.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

