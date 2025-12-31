Beşiktaş Ortaköy'de Yılbaşı Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemleri
Polis ekipleri ilçe genelinde uygulama noktaları kurdu
Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde, yılbaşı dolayısıyla polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Caddelerde ve giriş-çıkış noktalarında kurulan uygulama noktalarında durdurulan araçlar arandı, detaylı kontroller yapıldı.
Durdurulan vatandaşların üstleri arandı ve genel bilgi taraması (GBT) uygulandı. Kontroller, yılbaşı etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla sürdürüldü.
