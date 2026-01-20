Beşiktaş’ta Boğaz’da Ceset Bulundu — Nikolai Svechnikov Şüphesi

Beşiktaş’ta Boğaz açıklarında ceset bulundu

Deniz Polisi inceleme başlattı

İstanbul Boğazı’nda görgü tanıklarının ihbarı üzerine kıyıya vuran bir erkek cesedi fark edildi. Olay yerine gelen Deniz Polisi ekipleri, cesedi Kuruçeşme açıklarında denizden çıkararak kıyıya getirdi.

Üzerinde mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Yarış, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl düzenlenmiş; etkinliğe Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcu katılmıştı. Organizasyon sırasında Nikolai Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından o tarihten bu yana arama çalışmaları yürütülüyordu.

Kıyıya çıkarılan ceset, kesin kimlik tespiti ve nedeninin belirlenmesi için kapsamlı otopsi işlemleri yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi. Yetkililer, kesin sonucun otopsi ve adli inceleme sonrası açıklanacağını bildirdi.

Beşiktaş’ta Boğaz açıklarında ceset bulundu